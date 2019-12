Maltempo. Sassi sulla Provinciale 72 a Dervio, cedimento del terreno a Ello

Nottata di interventi per i Vigili del Fuoco

A Ello cedimento tra via Repubblica e via Raimondi

LECCO – Nottata di interventi per i Vigili del Fuoco di Lecco che, a causa del maltempo, sono stati chiamati per risolvere alcune situazioni di pericolo anche se, fortunatamente, nessun intervento si è rivelato particolarmente critico.

Sulla strada provinciale 72, nel comune di Dervio, si è verificata la caduta di alcuni sassi che sono stati prontamente rimossi e la circolazione stradale è stata ripristinata. La maggior parte del materiale si è fermata nelle reti paramassi e, nelle prossime ore, si procederà alla bonifica.

Chiusa in via precauzionale la strada all’incrocio tra via Raimondi e via Repubblica a Ello dove, a causa delle precipitazioni, si è verificato un cedimento e si è aperta una voragine di un paio di metri. Come dicevamo la strada è stata chiusa e oggi si procederà a tutte le verifiche del caso.

Altri interventi hanno impegnato i Vigili del Fuoco per la caduta di alcune piante prevalentemente nella zona del meratese.