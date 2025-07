Maltempo. Superlavoro dei Vigili del Fuoco, 60 interventi nella notte

La zona più colpita è stata quella del Meratese

Allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute sulle strade

LECCO – La forte ondata di maltempo, ancora una volta, ha messo a dura prova il nostro territorio che, nella serata di lunedì, è stato investito da forti piogge, vento e grandine. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per tutta la notte per far fronte a una sessantina di interventi di soccorso in tutta la provincia.

La zona più colpita è stata quella del Meratese con i Vigili del fuoco di Lecco, Valmadrera e Merate chiamati a intervenire per i danni causati dall’acqua e dal forte vento: allagamenti, tetti scoperchiati e taglio di piante che si sono abbattute sulle strade per il ripristino della viabilità nella zone interessate. La situazione è migliorata solo a notte fonda quando il maltempo si è attenuato.