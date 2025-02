Mancato rientro in Grignetta, ricerche del Soccorso Alpino

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30

I soccorritori sono alla ricerca di due persone

LECCO – Sono ore di apprensione per il mancato rientro di due persone da una escursione in Grignetta. L’allarme è scattato intorno alle ore 14.30 di oggi, sabato 8 febbraio. Sono ancora poche le informazioni.

E’ stata subito attivata una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Lecco composta da quattro tecnici, per iniziare la ricerca delle due persone. A rendere le operazioni più complicate il maltempo e la neve caduta in quota in queste ultime ore.

Maggiori informazioni appena possibile