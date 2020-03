Lecco con 29 positivi è il comune con più casi

Seguono Calolziocorte (23) e Merate (14)

LECCO – 8725 i positivi in tutta la Lombardia, 744 i deceduti (dato in attesa di conferma del sistema sanitario nazionale). E per quanto riguarda la provincia di Lecco? I dati aggiornati alle 16.30 di ieri (12 marzo) parlano di 200 contagi.

Il comune con più contagi è Lecco con 29 positivi seguito da due dei comuni più grossi della provincia Lecco (23) e Merate (14). Di seguito i contagi suddivisi per comune (fonte: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti).

Qui sotto il grafico con il trand dei contagi in provincia di Lecco da fine febbraio a oggi e la mappa dei contagi sempre nella nostra provincia.