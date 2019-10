Mario Ronzoni morto nell’incidente sul lungolago. Ex insegnante e volontario in parrocchia

Travolto da un camion mentre attraversava la strada sul lungolago

Mario Ronzoni era volontario in parrocchia ed ex insegnante di religione

LECCO – Aveva 70 anni, padre di due figlie, volontario della parrocchia di San Nicolò di Lecco dove da tanti anni era impegnato: Mario Ronzoni è morto questa mattina, martedì, in un gravissimo incidente stradale.

Il 70enne stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali sul lungolago, all’altezza di via Capodistria, quando un camion lo ha travolto. Soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all’ospedale, si è spento poco dopo il suo arrivo al Manzoni.

Ex insegnante di religione, Mario Ronzoni è stato una figura storica della parrocchia di San Nicolò, era nella commissione liturgica e faceva parte del gruppo di volontari del campanile che nei fine settimana accompagnano i visitatori nella salita al ‘matitone’.

Il prevosto: “Ci eravamo incontrati questa mattina”

“Ci siamo l’ultima volta questa mattina in Basilica abbiamo parlato di alcune cose riguardanti la parrocchia e ci eravamo dati appuntamento a più tardi” racconta il prevosto di Lecco, mons. Davide Milani.

“Era uno dei nostri più stretti collaboratori, un amico – prosegue mons. Milani – molto disponibile e responsabile, si occupava di portare la comunione agli ammalati, seguiva la liturgia per la catechesi, una persona conosciuta da molti in città”

“Era un uomo eccezionale, di una grande preparazione culturale e spirituale – lo ricorda l’ex prevosto, mons. Franco Cecchin – era già presente in parrocchia al mio arrivo a Lecco. Negli anni il suo impegno è cresciuto, era animatore dei gruppi di evangelizzazione, un ministro dell’eucaristia, una persona dalla disponibilità enorme. Mi dispiace molto per la sua morte e un pensiero va ai suoi cari”.



