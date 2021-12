Mascherina anche all’aperto: in vigore l’obbligo in centro Lecco

In centro Lecco è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto

In vigore l’ordinanza del sindaco. Posizionati i cartelli, vigila la Polizia Locale

LECCO – Primo giorno di applicazione dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, in alcune zone della città: l’ordinanza è stata adottata a Lecco dal sindaco Mauro Gattinoni precauzionalmente in vista di maggiori afflussi in città durante il periodo natalizio.

Il provvedimento è in vigore da oggi venerdì 3 dicembre e fino a giovedì 30 dicembre e da sabato 1 a domenica 9 gennaio dalle 10 alle 22, oltre che dalle 10 di venerdì 31 dicembre alle 2 di sabato 1 gennaio.

In giornata son stati affissi i cartelli recanti l’obbligo all’ingresso delle zone pedonali e la Polizia Locale effettua i controlli, senza multe almeno in questo primo giorno ma con solo richiami ad indossare la protezione a chi ne è sprovvisto.

In quali zone della città?

L’ordinanza è in vigore in via Sauro, vicolo della Torre, piazza degli Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via Bovara, via S. Nicolò, via Resinelli, vicolo Aronne Cima, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Carlo Cattaneo, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Manzoni, via F.lli Cairoli, nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Cavour, vicolo Torchio, vicolo Granai, vicolo Airoldi, vicolo Canonica, piazza Manzoni, via Roma, vicolo San Giacomo, via Cavour, via Mascari, piazza Santa Marta, piazza Diaz, via del Pozzo, via Anghileri, Lungolario Isonzo, Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, nella piazza antistante il centro commerciale “Meridiana” e nelle aree interessate dai mercati istituzionali e mercatini natalizi, durante l’orario di svolgimento.

Quando non è obbligatorio?

L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, oltre che ai soggetti che effettuano attività sportiva.