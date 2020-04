Mascherine per i bimbi? A Pescate le distribuirà il Comune

Lo ha fatto sapere il sindaco: “Se ci sarà l’obbligo anche per i bimbi di indossarle, ci penserà il Comune”

“Le acquisteremo lavabili e riutilizzabili, saranno azzurre e bianche come i colori di Pescate”

PESCATE – “Se il governo nel nuovo decreto istituirà l’ obbligo di utilizzare le mascherine anche per i bambini, il comune di Pescate acquisterà quelle lavabili da distribuire gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole di Pescate e a tutti i bambini residenti a Pescate”. Lo ha fatto sapere il sindaco, Dante De Capitani.

“Saranno mascherine di colore azzurro con gli elastici bianchi, come i colori del comune di Pescate. Dopo aver distribuito gratuitamente nei giorni scorsi 31 mila mascherine ai residenti, abbiamo pensato di far la stessa cosa anche per i nostri bambini che fra poco potranno uscire di casa, per cui una volta svolte le procedure provvederemo a distribuire anche questa tipologia di mascherine alle famiglie in collaborazione con le scuole e la Protezione civile di Pescate”.