Mattinata difficile in SS36: lunga scia di incidenti e code in entrambe le direzioni

Doppio incidente all’altezza di Briosco

Viabilità difficile sia verso Lecco che verso Milano

BRIOSCO – Mattinata difficile sulla Statale 36. Pochi minuti dopo l’incidente avvenuto in direzione Sud all’altezza di Nibionno, un nuovo tamponamento tra quattro auto si è verificato in direzione Nord, all’altezza delle curve di Briosco, in provincia di Monza Brianza. Inevitabilmente si sono formate lunghe code in direzione Lecco.

La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

In carreggiata opposta, sempre nello stesso tratto, un altro incidente sta creando rallentamenti e code anche verso Milano.