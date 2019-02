Otto persone coinvolte nella carambola avvenuta nella Super in direzione Lecco

Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma la circolazione è rimasta bloccata a lungo

CARATE – Maxi incidente sulla Statale 36, in direzione Lecco, questa mattina, poco dopo le 10.30. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra Carate e Verano-Paina. Otto le persone e sette macchine coinvolte nell’incidente avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato traumi seri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre mezzi e altrettante ambulanze, oltre all’automedica. Sulla Super si sono portati anche gli agenti della Polizia stradale per verificare l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabilmente si sono create code lungo il tratto nord della Statale 36.