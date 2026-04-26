Medale, scatta l’allarme per una persona precipitata con la tuta alare, ma era atterrata nella vegetazione senza conseguenze

Escursionisti lanciano l’allarme dalla ferrata: mobilitati soccorsi e elicottero

Intervento questa mattina intorno alle 9

LECCO – L’allarme è scattato questa mattina, domenica 26 aprile, intorno alle 9, dalla ferrata del Monte Medale, sopra Lecco. A lanciarlo sono stati due escursionisti impegnati sul percorso attrezzato, che hanno segnalato la presenza di due persone in tuta alare e il possibile schianto di una di esse.

In realtà, la situazione si è rivelata meno grave del previsto: uno dei due wingsuiter è atterrato in maniera anomala nella vegetazione, probabilmente a causa di un’avaria durante il volo, senza però riportare conseguenze fisiche né necessitare di cure sanitarie.

L’allarme ha comunque mobilitato la macchina dei soccorsi. L’elisoccorso decollato da Como ha effettuato un sorvolo dell’area per verificare la situazione, mentre sono state allertate le squadre SAF dei Vigili del Fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino.

Una volta accertate le condizioni della persona e l’assenza di feriti, la missione è stata annullata e i soccorritori hanno fatto rientro.