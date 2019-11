Meteo, allerta per il rischio di vento forte dal pomeriggio di oggi

Allerta della Protezione Civile per forte vento nella zona del Lario

Codice giallo da mezzogiorno di oggi fino a mercoledì mattina

LECCO – La sala operativa della protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) nell’area di Como e Lecco per rischio vento forte, dalle ore 12 di martedì 12 novembre alle 6 di mercoledì 13 novembre.

Secondo le previsioni meteo, le pioggia dovrebbe attenuarsi da metà mattina di martedì a metà pomeriggio, poi in ripresa diffuse su bassa pianura e settori centro orientali della regione, dove andranno ad intensificarsi in serata, altrove sparse o assenti.

Previsti quantitativi di precipitazione mediamente tra 5-40 mm/24h (dove i valori più elevati fanno riferimento ai settori orientali). Limite neve fino al tardo pomeriggio attorno ai 1500 m, poi in abbassamento in serata, attorno ai 1100 metri. Residue precipitazioni fino alla mattina di mercoledì 13 novembre.

Venti in serata in rinforzo dai quadranti settentrionali, in particolare su Alpi e Prealpi Occcidentali, a quote tra i 700 e i 1500 metri circa (velocità medie orarie mediamente tra 20 e 50 km/h).