Meteo, dal maltempo al caldo estremo: temporali oggi in Lombardia, poi torna l’afa con picchi fino a 37°C

Previste oggi nuvole e lievi piogge su Lecco

Le temperature sono destinate a salire rapidamente, con punte che potrebbero raggiungere i 36-37°C nel prossimo weekend

LECCO – Una breve tregua dal caldo, ma solo temporanea. Il meteo di queste ore sulla Lombardia e sul Lecchese si conferma all’insegna dell’instabilità, con piogge e temporali in arrivo sul territorio regionale, prima di una nuova e intensa ondata di calore destinata a riportare temperature roventi già nei prossimi giorni.

Per la giornata di oggi su Lecco sono attese nubi in aumento con deboli precipitazioni nel pomeriggio, in un contesto comunque senza particolari criticità. Le temperature restano contenute, con valori massimi intorno ai 26°C, offrendo una parentesi più fresca rispetto alle settimane precedenti .

A livello lombardo weekend instabile: rischio temporali anche intensi nelle altre province

Il peggioramento è legato all’arrivo di una perturbazione atlantica che sta interessando il Nord Italia. Secondo le previsioni, i fenomeni partiranno dalle aree alpine per poi estendersi alla pianura lombarda. Non si escludono episodi anche di forte intensità: gli esperti segnalano infatti rischio di temporali, nubifragi, grandine e raffiche di vento, soprattutto tra Lombardia e regioni limitrofe.

Ma è solo una pausa: torna il caldo africano

Questa parentesi instabile sarà però di breve durata. Già dalla prossima settimana è attesa una nuova rimonta dell’anticiclone africano, che porterà con sé la quarta ondata di caldo della stagione.

Anche sul Lecchese le temperature sono destinate a salire rapidamente, con punte che potrebbero raggiungere i 36-37°C nel prossimo weekend.

Il quadro che emerge è quello di un’estate sempre più “estrema”, segnata da un’alternanza tra temporali intensi e ondate di calore. Un andamento ormai ricorrente, in cui brevi break temporaleschi vengono seguiti da rapide e decise impennate delle temperature.