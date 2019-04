Piogge, vento e temporali. Calano le temperature

Oggi la fase peggiore della perturbazione

LECCO – Come largamente annunciato, dalla serata di mercoledì ha fatto capolino sull’area di Lecco l’aria fredda che dalla Groenlandia ha raggiunto anche l’Italia e il Mediterraneo, portando con sé precipitazioni e l’abbassamento delle temperature.

Oggi, giovedì, è prevista la parte più intensa della perturbazione. “Si potranno avere rovesci e temporali anche intensi in particolare al Nord, neve sulle Alpi inizialmente a quote medio-alte, poi in calo si sotto i 1000-1200m ( accumuli anche oltre 1 metro dai 2000m – spiegano da 3BMeteo – venti in netto rinforzo e temperature in calo anche di oltre 8-10°C su alcune regioni”.

Temporali sono previsti anche sul lecchese tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio. Sono previsti 70.9mm di pioggia. Le piogge si attenueranno in serata.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Venerdì e sabato il tempo dovrebbe migliorare, con schiarite e assenza di precipitazioni. Domenica nuvoloso ma senza piogge.