Mezzo pesante in panne alla rotonda del Ponte Vecchio, disagi al traffico tra Lecco e Pescate

E’ successo all’ora di pranzo, in corso le operazioni di rimozione del bilico

Il Ponte Vecchio è stato temporaneamente chiuso

LECCO – Disagi alla circolazione all’ora di pranzo nella zona di Ponte Vecchio, dove il traffico ha subito forti rallentamenti a causa di un mezzo pesante rimasto in avaria.

Secondo le prime informazioni, un bilico si è fermato sulla rotatoria all’esterno di Ponte Vecchio, lungo la SP639, dopo la rottura di un braccetto del veicolo. Il guasto sta provocando lunghe code che si stanno ripercuotendo anche sulla statale verso Pescate.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che sta coordinando la gestione della viabilità. È stato inoltre chiesto alla Polizia Locale di Lecco di interdire momentaneamente il Ponte Vecchio in modo da limitare ulteriori congestionamenti.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante, il Ponte Vecchio è quindi stato chiuso temporaneamente al traffico.