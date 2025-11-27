Mezzo pesante in panne sul Terzo Ponte, code in direzione Valtellina

Disagi in mattinata: code e rallentamenti verso la Valtellina

LECCO – Un mezzo pesante in avaria fermo sul Terzo Ponte di Lecco sta provocando forti rallentamenti lungo la SS36 in direzione Valtellina già da prima di Civate. La situazione va avanti da circa un’ora, con code che si sono via via allungate fino a coinvolgere buona parte del traffico in transito sul principale asse viario.

Secondo quanto riferito, il camion si è bloccato mentre era in percorrenza del viadotto, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo

Sul posto sono al lavoro le forze dell’ordine, che stanno gestendo la viabilità e monitorando l’evolversi della situazione. L’obiettivo è consentire agli addetti del servizio di assistenza di mettere nuovamente in marcia il camion o procedere alla sua rimozione, così da ripristinare la normale circolazione sulla statale.

La raccomandazione agli automobilisti diretti verso la Valtellina è di prestare attenzione e considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi fino al completo ritorno alla regolarità del traffico.