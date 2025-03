Micol Gillini, il ricordo di una collega: “Lasci un vuoto immenso”

Roberta Panzeri è stata per oltre 20 anni collega della dottoressa Micol Gillini. L’emozionante ricordo

Il vuoto che Micol lascia è immenso, perché lei è stata una colonna portante della nostra Federazione e alle nostre vite. Ha dato tanto a chiunque abbia incontrato, bambini, famiglie, educatori e insegnanti, trasmettendo non solo competenze, ma un vero e proprio stile di vita. Con il suo approccio gentile, sempre in punta di piedi e in ascolto, ci ha insegnato il valore della cura e dell’attenzione verso gli altri.

Ho condiviso con lei 22 anni di lavoro, sedute allo stesso banco. Le dicevo spesso che era il mio miglior master di pedagogia applicata, il nostro libretto di istruzioni perché in ogni momento di difficoltà, sapevamo di poter contare su di lei per trovare la strada giusta. Chi ha avuto il privilegio di conoscerla non potrà che ricordare il bene immenso che ha donato, fino all’ultimo. Anche nel dolore, la sua priorità è sempre stata prendersi cura degli altri, proteggendoci persino dalla sofferenza che provava. In un anno e mezzo di malattia non si è mai lamentata, nonostante il dolore fisico ed emotivo fosse forte: un grande gesto di cura e amore nei nostri confronti.

Ci ripetiamo da giorni che Micol ci ha insegnato a vivere il dolore, a vivere la malattia, ma ci ha insegnato anche a morire. In questi giorni il suo modo di starci vicino è stato salutarci con dei ‘grazie’, fino a ieri pomeriggio. E c’è una frase che per noi è diventata simbolo di ciò che lei era, una citazione di Maya Angelou che ripeteva spesso nei suoi corsi di formazione: “Le persone dimenticheranno cosa hai detto, dimenticheranno cosa hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire”.

E noi, grazie a lei , ci siamo sempre sentiti accolti, rispettati, amati!

Roberta Panzeri, collega pedagogista per la Fism di Lecco