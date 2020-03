Misure anti-virus estese a tutta Italia, l’annuncio del premier Conte

Estese le misure restrittive. Conte: “Tutta l’Italia è zona protetta”

Non solo la Lombardia e le province del Nord, misure restrittive in tutta Italia

ROMA – “Non c’è più tempo. Abbiamo deciso di adottare misure ancora più forti e stringenti per riuscire a contenere il più possibile l’avanzata del Coronavirus”. E’ il premier Giuseppe Conte, in tarda serata di lunedì, a dare un nuovo annuncio alla nazione: i duri provvedimenti già presi per la Lombardia e altre province del Nord d’Italia saranno estesi da domani, martedì, a tutta l’Italia.

“Non ci saranno più zone rosse, zona 1 o zona 2, ci sarà l’Italia come zona protetta”. Un provvedimento che il premier ha definito con una parola chiave: “Io resto a casa”.

Spostamenti limitati ovunque, quindi, ai soli motivi di lavoro, di salute e di necessità, insieme alla chiusura dalle 18 di bar e ristoranti, la chiusura dei centri di aggregazione, palestre, cinema, teatri. Vietato per gli avventori anche soffermarsi fuori dai locali dopo la chiusura. “Non possiamo permetterci che occasioni di aggregazione diventino occasione di contagio” ha sottolineato il premier.

Stop anche alle manifestazioni sportive e al campionato di calcio, “non c’è ragione che proseguano”.

“Siamo pienamente consapevoli della gravità di queste misure – ha spiegato Conte- ma siamo costretti ad intervenire in modo ancora più deciso per proteggere tutti noi e in particolare le persone più fragili. Abbiamo tutti una grande responsabilità, le istituzioni come i cittadini, ognuno deve fare la sua parte”.