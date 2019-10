Montagna, domenica di lavoro per i soccorsi tra Medale, Grignetta e Pian Sciresa

Urla di aiuto in Medale, una caduta in Grignetta e un anziano in difficoltà a Pian Sciresa

Mattinata movimentata domenica per 118 e Soccorso Alpino

LECCO – Dopo l’intervento di soccorso in Val Biandino per un 75enne colto da infarto (leggi qui) si sono susseguite in tarda mattinata diverse chiamate d’emergenza per incidenti in montagna.

Intorno alle 11.30, l’elicottero del 118 ha sorvolato la Medale alla ricerca di uno scalatore in difficoltà. Qualcuno dalla cima avrebbe infatti udito delle urla di aiuto ma il sopralluogo dei soccorsi ha dato esito negativo. L’elicottero non ha infatti individuato nessuna persona da soccorrere.

A mezzogiorno, una squadra del Soccorso Alpino è salita in Pian Sciresa, sopra l’abitato di Malgrate, per un 75enne che lamentava un dolore inguinale che gli impediva di fare ritorno verso valle. I soccorritori lo hanno raggiunto e accompagnato con una portantina sulla strada dove un’ambulanza della Lecco Soccorso lo attendeva per il trasporto in codice verde all’ospedale.

In Grignetta, invece, un escursionista è stato recuperato dall’elicottero del 118 per una brutta caduta sul sentiero Cermenati. I sanitari, insieme al personale del Soccorso Alpino di Lecco, lo ha caricato sul mezzo e trasferito all’ospedale in codice giallo.