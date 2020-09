Montagna. Doppio intervento del soccorso alpino sul Resegone

Caduta sul sentiero 1 nei pressi del Comera

Soccorso anche un 69enne sul versante di Erve

LECCO – Un pomeriggio di lavoro per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino che sono stati chiamati quasi in contemporanea per due incidenti avvenuti sul Resegone nel pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre.

La prima chiamata è arrivata pochi minuti prima delle 16 per una caduta sul sentiero numero 1 che sale in vetta dal versante lecchese. Ad essere soccorso un uomo di 48 anni che è caduto nei pressi del canale Comera, fortunatamente non sarebbe rimasto ferito gravemente.

Pochi minuti dopo gli uomini della stazione di Lecco si sono recati sul versante di Erve, sul sentiero del San Carlo che sale verso la Capanna Monza. In questo caso è stato soccorso un uomo di 69 anni che è scivolato facendo una caduta di una quindicina di metri. Anche per lui, fortunatamente, le conseguenze non sarebbero state gravi.