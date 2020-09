Montagna. Incidente sul Resegone, morta la ragazzina caduta nel Comera

Troppo gravi le ferite riportate nella caduta dalla 17enne

L’incidente è avvenuto nei pressi del crocefisso della “Bedoletta”

LECCO – Non ce l’ha fatta la giovane vittima ieri, mercoledì 9 settembre, di un brutto incidente durante un’escursione al Resegone. M.C., 17enne del milanese, è scivolata nel canale Comera mentre stava percorrendo il sentiero numero 1 che sale verso il rifugio Azzoni.

L’incidente è avvenuto in prossimità del crocefisso della “Bedoletta”. La ragazza, che stava effettuando un’escursione in compagnia di alcuni amici, è scivolata compiendo una caduta di parecchi metri. A fermare la caduta sono state alcune piante. La giovane è stata subito recuperata dall’elisoccorso alzatosi in volo da Milano e trasportata all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni.

Purtroppo i traumi riportati sono risultati troppo gravi, inutili tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita. La 17enne è morta poche ore dopo il ricovero all’ospedale di Lecco.