Montalbano, auto finisce fuori strada e una persona precipita nella scarpata

L’allarme è scattato poco prima delle 15

La persona è stata recuperata dai soccorritori, non è in gravi condizioni

LECCO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, sulla strada per Montalbano. L’allarme è scattato poco prima delle 15 in codice giallo (mediamente critico).

Stando a quanto appreso, sembra che un’auto, nell’allargarsi per fare transitare un furgoncino lungo la strada stretta, sia finita con due ruote ‘a sbalzo’ sulla scarpata, in quel punto (dove si interseca il sentiero che da Laorca sale a Montalbano, ndr) particolarmente scoscesa. Una delle persone a bordo è quindi scesa dal veicolo per verificare la situazione ma, per motivi da chiarire, è finita per cadere nella scarpata precipitando per circa 50 metri.

L’allarme come detto è scattato in codice giallo: in posto, non senza difficoltà per via della strada stretta, si sono portati un’ambulanza, l’automedica, l’elicottero del 118, una squadra del soccorso alpino della stazione di Lecco e i Vigili del Fuoco intervenuto con tre squadre a bordo di un APS e due mezzi fuoristrada.

Complesse le operazioni di soccorso e recupero della persona caduta: il personale sanitario è stato verricellato dall’elicottero direttamente nel bosco, mentre la squadra SAF (speleo alpino fluviale) dei Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, ha recuperato l’infortunato con barella portantina. Stando a quanto appreso, le condizioni del ferito non dovrebbero essere gravi.

Il veicolo è stato invece rimesso in carreggiata dalle altre squadre dei pompieri presenti.