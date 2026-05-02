Morte Alex Zanardi: il ricordo della Fondazione Telethon Lecco

Il ricordo della Fondazione Telethon e di quella fotografia scattata nell’ormai lontano 2003

“Alex Zanardi è stato un esempio straordinario di coraggio, forza e determinazione”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo un bel ricordo di Fondazione Telethon – Coordinamento Provinciale di Lecco di Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula Uno e campione paraolimpico morto oggi, sabato 2 maggio, all’età di 59 anni.

Simbolo di resilienza e determinazione, Zanardi era rimasto coinvolto in un terribile incidente il 19 giugno 2020 mentre guidava la sua amata handbike lungo le colline senesi sopra Pienza: dopo un primo periodo di cura a Siena era stato trasferito a Villa Beretta a Costa Masnaga per continuare la riabilitazione. Le condizioni di salute instabili avevano però optato per un nuovo cambio di ospedale con il ricovero al San Raffaele. La famiglia aveva poi chiesto di mantenere la massima riservatezza sul percorso di cura di Zanardi, tanto che di lui non si è saputo praticamente più nulla fino alla notizia odierna del decesso.

Ecco il ricordo della Fondazione Telethon Lecco.

La Fondazione Telethon – Coordinamento Provinciale di Lecco desidera ricordare la grande persona che era Alex Zanardi, esempio straordinario di coraggio, forza e determinazione.

Ogni sua caduta si trasformava in una ripartenza. Questo era il messaggio più forte che ha saputo trasmettere, soprattutto alle persone con disabilità: non arrendersi mai, ma trovare sempre la forza di ricominciare. Zanardi è stato un testimonial autentico e un sostenitore instancabile della Fondazione Telethon.

Il suo legame con il territorio lecchese risale al 16 ottobre 2003, quando fu ospite della Libreria Cavour per la presentazione di un suo libro. In quell’occasione accettò con entusiasmo di posare per una fotografia come testimonial del calendario provinciale Telethon, insieme a Fabrizio Fontana.

Il fotografo Giorgio Toneatto propose uno scatto con sullo sfondo il lago e la Basilica di San Nicolò. Nonostante la distanza e una protesi applicata da poco rendessero difficoltoso il movimento, Zanardi accettò senza esitazione.

Quel gesto racconta perfettamente la sua essenza: disponibilità, generosità e una straordinaria umanità, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti.

Lo slogan del calendario, “Però… Alex Zanardi”, ideato da Angelo Gandolfi, racchiudeva già allora tutta la forza del suo esempio.

Ci mancheranno la sua generosità e la sua capacità di mettersi al servizio di cause nobili.

Gerolamo, Angelo Fontana e Renato Milani, a nome della Fondazione Telethon – Coordinamento Provinciale di Lecco, si stringono con affetto alla famiglia Zanardi.