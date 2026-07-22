Morte dell’operaio nel cantiere della SS36, il cordoglio della Provincia

Il consigliere provinciale Antonio Leonardo Pasquini: “La sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta”

LECCO – Cordoglio da parte della Provincia di Lecco per la morte del giovane operaio deceduto nel cantiere della Statale 36, dove erano in corso i lavori per la realizzazione della nuova strada.

A esprimere la vicinanza dell’ente è il consigliere provinciale delegato al Lavoro, Antonio Leonardo Pasquini, che ha rivolto un pensiero alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima.

“Esprimiamo il più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del giovane lavoratore che ha tragicamente perso la vita mentre era impegnato in un cantiere legato a un’opera pubblica di fondamentale importanza per il nostro territorio”, dichiara Pasquini.

Il consigliere sottolinea come, di fronte a una tragedia di questo tipo, il primo pensiero debba andare alla persona scomparsa e ai suoi cari: “Di fronte a vicende come questa, il nostro pensiero va innanzitutto alla persona e ai suoi cari, colpiti da una perdita incolmabile. In un momento di così grande dolore resta il rammarico per una vita spezzata troppo presto”.

Pasquini richiama quindi l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione per prevenire nuovi incidenti. “Questa tragedia ci richiama ancora una volta alla necessità di non abbassare mai la guardia sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La tutela della vita e dell’incolumità di ogni lavoratore deve essere una priorità assoluta e richiede il massimo impegno, attenzione e responsabilità da parte di tutti”.