Morterone, esce di strada e finisce in una scarpata: salvo 75enne

L’incidente a Morterone, corsa contro il tempo per ritrovare il ferito

Individuato in una scarpata e recuperato dai soccorsi

MORTERONE – Incidente stradale questa mattina, giovedì, a Morterone lungo la Sp63: un’auto guidata da un uomo è uscita di strada per cause ancora da chiarire finendo in una scarpata. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30.

Stando a quanto appreso l’uomo avrebbe allertato personalmente con il proprio telefono i soccorsi, partiti per cercarlo. Una vera e propria corsa contro il tempo con l’intero paese che, insieme ai soccorritori, si è mobilitato per cercare di localizzare il punto esatto dell’incidente e la persona coinvolta.

Soccorsi in azione

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Allertati in un primo momento anche gli uomini del Soccorso Alpino di Lecco. In volo anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare a causa della nebbia.

L’auto è uscita nel tratto di strada che dal centro del paese porta verso la piazzola dell’elisoccorso. A rendere più difficili le ricerche l’assenza di segni evidenti dell’uscita di strada. Il fuori strada rosso si è cappottato lungo il pendio e la sua corsa è stata fermata da alcune piante prima di precipitare sulla via sottostante, quella che porta alla Pro Loco del paese, poco prima del cimitero. La nebbia ha complicato le operazioni.

Le ricerche, però, in breve tempo hanno permesso di localizzare l’automobilista, classe 1943, individuato dai Vigili del fuoco nella zona in prossimità del cimitero. Fortunatamente non è in gravi condizioni. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo.