Nei guai un cittadino ivoriano di 29 anni, aveva approcciato la ragazza in treno

L’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle videocamere poste sul convoglio

LECCO – E’ stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Lecco per atti osceni in luogo pubblico e molestie. Nei guai un cittadino ivoriano di 29 anni.

I fatti risalgono allo scorso 8 febbraio quando una ragazza si trovava a bordo di un treno che da Milano l’avrebbe condotta presso la sua abitazione in provincia di Lecco.

Poco dopo la partenza un ragazzo si è avvicinato per farle vedere una foto. La ragazza ha subito rifiutato ma lo straniero, di sua spontanea volontà, ha mostrato una foto sul proprio cellulare che ritraeva i sui genitali.

La ragazza, impaurita, lo ha allontanato avvicinandosi alle porte d’uscita. Il ragazzo, insistendo, le ha riferito che “se interessata” le avrebbe lasciato il suo numero di cellulare.

La giovane, giunta la sua fermata, è scesa dal treno accelerando il passo per allontanarsi dal soggetto. Qualche giorno dopo, ha denunciato il fatto agli Agenti della Polfer di Lecco.

Essendo il treno in questione dotato del sistema di video sorveglianza, non è stato difficile per i poliziotti visualizzare le immagini e dare un volto al responsabile.

Mercoledì scorso, gli Agenti della Polfer di Lecco, impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati presso la stazione di Lecco, hanno riconosciuto lo straniero, individuato grazie alle immagini delle videocamere poste sul treno.

Fermato, identificato e perquisito, sul proprio cellulare aveva ancora le immagini che aveva fatto vedere alla ragazza.