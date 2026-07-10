Moto fuori controllo in zona Ponte della Tenaglia: motociclista elisoccorso

L’incidente è avvenuto nella zona boschiva sopra Lecco. In corso gli accertamenti sulla dinamica

LECCO – Un motociclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una caduta nei pressi del Ponte della Tenaglia, in zona boschiva e su terreno sterrato.

L’allarme è scattato poco prima delle 16:30, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, il centauro avrebbe riportato una frattura a un arto superiore.

Sul posto è giunto l’elisoccorso di Bergamo che ha sorvolato la zona prima di far sbarcare l’equipe tecnico medica: attivati anche alcuni volontari del Soccorso Alpino. Il ferito è stato preso in carico in codice giallo ed elitrasportato all’ospedale.

Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo.