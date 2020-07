Movida, controlli sabato sera a Lecco, ‘allontanato’ un giovane con precedenti

Controlli straordinari nella serata di sabato a Lecco in centro e sul lungolago

Quarantacinque persone identificate, foglio di via per un giovane pregiudicato

LECCO – Nella serata di sabato la Questura di Lecco ha coordinato un mirato servizio di controlli che ha visto operare in stretta sinergia personale della Polizia di Stato di Lecco con equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Lecco. I controlli sono stati effettuati nelle principali piazze e vie cittadine e sul lungolago.

Si tratta di un intervento deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione alle direttive emanate dal Prefetto di Lecco finalizzate a prevenire il diffondersi del contagio da COVID-19 ed a contrastare ogni forma di “assembramento” di persone.

Nel corso dei servizi sono state identificate 45 persone, molte delle quali giovani intenti a bivaccare ed a bere alcoolici. Ad uno dei ragazzi controllati, con numerosi precedenti di Polizia a carico, già colpito da un Avviso Orale e da un precedente Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Olginate, veniva notificato un ulteriore foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Lecco per la durata di un anno.

Analoghi servizi, fanno sapere dalla questura, saranno effettuati nelle prossime settimane.