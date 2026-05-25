Morto a 21 anni in un incidente a Maggianico: Davide Voria era candidato alle comunali di Bollate

Il tragico incidente era avvenuto sabato pomeriggio a Maggianico

La civica con cui era candidato: “Ricorderemo Davide per il suo spirito e per l’impegno”

LECCO/BOLLATE – Si chiamava Davide Voria il giovane di 21 anni morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 23 maggio a Lecco, nel quartiere Maggianico, lungo la strada che conduce a Bergamo. Il ragazzo ha perso la vita a poche ore dalle elezioni comunali di Bollate, dove era candidato come consigliere nella lista civica “Bollate al Centro”.

L’incidente si è verificato lungo corso Emanuele Filiberto, all’altezza del semaforo di Villa Gomes. Davide viaggiava in moto insieme alla fidanzata, coetanea, rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Bollate, nel Milanese. La sua morte è avvenuta appena un giorno prima dell’apertura delle urne per le elezioni comunali, alle quali aveva scelto di partecipare mettendosi in gioco in prima persona.

A ricordarlo con un messaggio carico di commozione è stata la lista civica “Bollate al Centro”, con cui il giovane era candidato: “Con profondo dolore annunciamo che il nostro giovane candidato, Davide Voria, è venuto a mancare ieri in un tragico incidente in moto. Davide aveva scelto di mettersi in gioco per la sua città, con entusiasmo, passione e un grande desiderio di fare la sua parte per Bollate. In questo momento di immenso dolore siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene. Ricorderemo Davide per il suo spirito e per l’impegno che aveva messo in questo percorso insieme a noi. Ci fermiamo in silenzio e rispetto”.

Un messaggio che restituisce il ritratto di un ragazzo impegnato e pieno di entusiasmo, il cui percorso personale e civile si è spezzato improvvisamente, lasciando sgomenta una comunità intera.