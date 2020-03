Musica e schiamazzi notturni: 9 ragazzi denunciati dalla Polizia di Stato

L’intervento è stato effettuato alle 2.15 di questa notte

I 9 ragazzi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria

LECCO – Sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per schiamazzi e musica ad alto volume. A finire nei guai per quella che aveva tutta l’aria di essere una “Festa all’aperto” sono stati 9 ragazzi, identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.

L’intervento è avvenuto questa notte, alle 2.15 circa, quando gli agenti della Polizia di Stato – Squadra Volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, arrivati in via Amendola di Lecco hanno sentito schiamazzi e musica ad alto volume che sembravano provenire dal piazzale del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un gruppo di giovani che stavano dando luogo ad una sorta di “Festa all’aperto” e subito sono stati sottoposti ad un controllo.

I ragazzi, 8 stranieri di origine iraniana ed un italiano, di età compresa tra i 24 ed i 35 anni, si sarebbero giustificati dicendo che erano in corso i festeggiamenti per il “Capodanno iraniano”.

Alla luce di quanto accaduto, i giovani sono stati identificati e successivamente denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per aver contravvenuto alle prescrizioni imposte dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato al contenimento del rischio di contagio da COVID-19 (ex art. 650 c.p.) e per il reato di disturbo alla quiete pubblica (art. 659 c.p.).