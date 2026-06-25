Nessuna traccia della persona dispersa ai Piani d’Erna, nuova giornata di ricerche

La macchina dei soccorsi si era messa in moto nel pomeriggio di ieri, mercoledì

Nella mattinata di oggi, giovedì, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino hanno ripreso a perlustrare la zona

LECCO – Sono riprese nella mattinata di oggi, giovedì 25 giugno, le ricerche della persona dispersa da ieri nella zona dei Piani d’Erna. Si tratterebbe di un ragazzo maggiorenne, ad allertare i soccorsi, ieri, sarebbero stati gli stessi famigliari dopo il mancato rientro a casa.

Nelle ricerche, con la collaborazione della Prefettura di Lecco, sono impegnati i Vigili del Fuoco, con l’elicottero Drago dotato di sistema Imsi Catcher (ricerca segnali telefonici) e la squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF), e i tecnici del Soccorso Alpino.