La manifestazione in piazza Cermenati non era stata segnalata alla Questura

Accertamenti in corso. Per la prossima manifestazione di sabato presentato regolare preavviso

LECCO – In alcune città sono già scattate le denunce: a Pescara, Firenze e Piacenza sono già state formalizzate, a Brescia e Bergamo annunciate, nel mirino ci sono i partecipanti alle proteste contro il Green Pass che sabato si svolte in tutta Italia. Manifestazioni in molti casi non autorizzate come riferito dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Anche a Lecco oltre un centinaio di persone si sono raggruppate in piazza Cermenati in un raduno auto convocato qualche ora prima sui social e anche nel caso di Lecco, fanno sapere dalla Questura, non era stato presentato alcun preavviso agli uffici competenti prima dello svolgersi della manifestazione.

Al momento non sarebbero ancora stati presi provvedimenti ma sarebbero in atto degli accertamenti da parte della Polizia di Stato sullo svolgimento del presidio, terminato anche a Lecco in una parata per le vie centro storico. Accertamenti atti a valutare eventuali responsabilità da parte dei partecipanti e organizzatori.

Per il prossimo sabato è stata convocata una nuova manifestazione di piazza e in questo caso è già stata presentata formale segnalazione al questore.

