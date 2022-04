Notte al gelo in cima al Due Mani, soccorsi al lavoro per recuperare 5 persone

Il gruppo era salito per trascorre una serata conviviale e dormire nel bivacco

Sorpresi dal freddo intenso di questi giorni, intorno alle 4 di mattina, hanno deciso di chiedere aiuto

BALLABIO – Intervento notturno del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso a cinque persone in difficoltà in cima al Monte Due Mani. Da quanto appreso il gruppo sarebbe partito nel pomeriggio di ieri, domenica 3 aprile, per trascorrere una serata conviviale e pernottare nel bivacco in cima al Due Mani.

I gruppo, però, sarebbe stato sorpreso dalle condizioni quasi invernali di questi ultimi giorni contraddistinti da neve e freddo in quota. Dopo aver raggiunto la baita del Peppo, sul versante di Ballabio, hanno deciso di proseguire per arrivare in cima. Una volta raggiunta la vetta non senza qualche difficoltà, le cinque persone si sarebbero rese conto di non essere attrezzate in maniera adeguata per affrontare questo colpo di coda dell’inverno, soprattutto di notte.

I malcapitati, intorno alle 4 del mattino, hanno deciso di allertare i soccorsi, l’elicottero ha tentato di salire intorno alle ore 5.30 ma la nuvole basse non hanno consentito di effettuare l’intervento così, verso le 6, è partita una squadra del soccorso alpino con 4 tecnici della stazione di Lecco insieme a due Vigili del Fuoco.

Le persone sarebbero state raggiunte dai soccorsi e starebbero abbastanza bene benché infreddolite. Adesso inizieranno le operazioni di discesa per riaccompagnare in sicurezza a valle il gruppo di escursionisti.