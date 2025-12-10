Nuova chiusura per il bar dell’Isolago ritrovo di pregiudicati

Lo stesso provvedimento del Questore era stato disposto a luglio per motivi di sicurezza

Il locale resterà chiuso per tre giorni

LECCO – Nuova chiusura per il bar Renzo e Lucia all’Isolago. A disporre la sospensione dell’attività per un periodo di tre giorni il Questore di Lecco, Stefania Marrazzo. Il provvedimento è stato notificato in mattinata.

Non è la prima volta che il locale viene chiuso: la stessa sospensione era stata disposta la scorsa estate (leggi qui), in seguito a diversi controlli di Polizia che avevano accertato come il bar venisse frequentato abitualmente da persone con precedenti penali, costituendo così un reale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A lamentarsi della situazione erano già stati a loro tempo commercianti e residenti della zona, preoccupati dalle brutte frequentazioni del locale (segnalata anche un’attività di spaccio). Per motivi di sicurezza il condominio aveva assunto una guardia giurata.