Nuova interdittiva antimafia nei confronti di una società lecchese

Traffico illecito di rifiuti, nei guai la R.M. Business Srl con sede a Galbiate

Salgono a 23 le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Lecco negli ultimi due anni

LECCO – Il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha emesso una comunicazione antimafia, a contenuto interdittivo, nei confronti della R.M. Business Società a Responsabilità Limitata Semplificata con sede legale a Galbiate e con un locale a Lecco, ovvero il bar con insegna Dream Caffè, sul viale Montegrappa.

Nei confronti di Riccardo Minerba, amministratore unico della società, già indagato e condannato per vari reati (tra cui furto, porto di armi, estorsione, accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, rivelazione di segreti di ufficio, detenzione illegale di armi) sono emerse, spiegano dalla Prefettura, le condizioni ostative previste dal codice antimafia che hanno determinato l’adozione del provvedimento poiché è stato condannato per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.), oltre che per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso (di cui all’art. 256, D. Lgs. n. 152/2006) e incendio in concorso (art. 423 c.p.).

Proprio il lecchese era finito al centro di un inchiesta sul traffico di rifiuti e sull’incendio di un capannone a Corteolona, nel Pavese, che nel gennaio del 2018 aveva provocato grande allarme per la nube tossica alzatasi nell’aria (vedi articolo). Minerba è risultato essere l’affittuario del capannone in questione ed è stato ritenuto dagli inquirenti la mente dell’operazione criminosa.

L’informazione interdittiva costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione amministrativa nel contrasto alla criminalità organizzata. Si tratta di un provvedimento adottato dopo puntuale istruttoria svolta dal gruppo interforze antimafia, coordinato dalla Prefettura e del quale fanno parte Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia, con la comune volontà di salvaguardare l’economia legale.

“Con il provvedimento adottato oggi, salgono a 23 le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Lecco negli ultimi due anni – ha commentato il Prefetto De Rosa -. E’ il segnale di un importante lavoro portato avanti con determinazione a salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica”