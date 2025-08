Un motociclista è caduto lungo lo svincolo

Sul posto sta intervenendo un’ambulanza

LECCO – Intervento dei soccorsi poco prima delle ore 8 di oggi, mercoledì 6 agosto, per un motociclista di 48 anni caduto proprio all’altezza lungo lo svincolo dell’ospedale sulla nuova Lecco-Ballabio. Sul posto sta intervenendo una ambulanza del soccorso degli alpini di Mandello. Si segnalano rallentamenti e code, il motociclista non sarebbe in pericolo di vita (codice giallo).