LECCO – Chiusa temporaneamente la nuova Lecco Ballabio (il raccordo della SS36 per la Valsassina) in direzione Lecco per un intervento di pulizia della carreggiata a seguito della perdita di olio di un furgone.

Il traffico è deviato sulla vecchia Lecco Ballabio dove si stanno inevitabilmente verificando dei rallentamenti. A breve la strada dovrebbe riaprire.