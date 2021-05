Ordine di espulsione per tre stranieri irregolari fermati dalla Polizia alla Piccola

Al Caleotto, in due fanno resistenza ai controlli: uno arrestato, l’altro denunciato

LECCO- Serata di controlli ieri, giovedì, per la Polizia di Stato impegnata nei servizi straordinari decisi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura finalizzato a contrastare una situazione di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana.

Il servizio si è concentrato in particolare nella zona dell’ex Piccola, frequentata abitualmente da diversi senzatetto, dove già in passato si era intervenuti. Il controllo è stato coordinato dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura cittadina, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale.

Dopo una ‘cinturazione’ dell’area, gli agenti hanno identificato alcuni soggetti, 3 dei quali stranieri sprovvisti di documenti, ragione per cui si è reso necessario il loro accompagnamento in Questura. Al termine degli accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione, i tre sono risultati tutti irregolari e nei loro confronti è stato adottato l’ordine di espulsione del Questore di Lecco.

Spintoni e calci agli agenti

Durante la serata, i poliziotti hanno proceduto anche al controllo di due persone giudicate sospette nei pressi di Largo Caleotto che da subito avrebbero assunto un atteggiamento provocatorio e di sfida nei confronti degli agenti, rifiutandosi di esibire un documento e di fornire le proprie generalità, spintonando gli operanti per cercare di guadagnarsi la fuga.

Anche negli Uffici della Questura i due hanno continuato a tenere un atteggiamento estremamente aggressivo, insultando i poliziotti. Uno dei due, K.V.A.C., classe 1996, originario della Costa d’Avorio, tirando una serie di violenti calci, ha tentato nuovamente di darsi alla fuga, ragione per la quale è stato tratto in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata odierna ha avuto luogo il processo direttissimo presso il Tribunale di Lecco, dove l’arresto è stato convalidato, sono stati richiesti dal legale i termini a difesa, in attesa di giudizio previsto per il 16 luglio 2021. Anche l’altro soggetto, identificato per B.S., classe 2002, italiano, è stato denunciato per i reati di resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Controlli ai locali pubblici e sulla strada

Nella stessa serata, inoltre, personale della Polizia di Stato, con l’ausilio di alcuni agenti della Polizia Locale di Lecco, ha proceduto al controllo di due esercizi commerciali siti nel centro cittadino, dove si è proceduto all’identificazione di 35 avventori. Sono stati, infine, effettuati anche dei mirati posti di controllo nei principali punti di accesso ed uscita dalla città.

Complessivamente, nell’arco dell’intera serata, sono state identificate 80 persone e controllati 28 veicoli. Analoghi servizi saranno effettuati anche nelle prossime settimane.