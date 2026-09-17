Odore acre alle Poste di Via Dante, scatta l’allarme: era un guasto alla ventilazione

L’intervento verso le 16 nell’ufficio postale del centro città

In posto anche una squadra Nbcr dei Vigili del Fuoco, la Polizia e un’ambulanza

LECCO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre, alle Poste di via Dante a Lecco, dove intorno alle 16 sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la segnalazione di un odore acre all’interno dell’edificio.

Sul posto sono intervenute squadre del comando dei Vigili del Fuoco con un’autopompa e una squadra NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), dotata di strumentazione specifica per verificare l’eventuale presenza di sostanze pericolose nell’aria.

I pompieri hanno effettuato le analisi, senza rilevare situazioni di pericolo. Dopo un’attenta verifica è stato individuato all’origine dell’odore un malfunzionamento di un macchinario adibito alla ventilazione forzata.

L’intervento si è svolto in collaborazione con le squadre della Polizia di Stato e con il personale di Areu 118.