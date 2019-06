Oggi lo sciopero dei treni, possibili ritardi e cancellazioni sulle linee

Otto ore di sciopero, venerdì, interesserà il personale ferroviario

Trenord annuncia possibili disagi per i viaggiatori

LECCO – Giornata difficile per chi oggi si troverà a viaggiare sui treni: è infatti previsto per quest’oggi lo sciopero di otto ore proclamato dai sindacati di settore e a cui potrà aderire anche il personale di Trenord.

“Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale Malpensa Express, potranno subire variazioni e/o cancellazioni” spiegano da Trenord.

La fascia interessata è quella dalle 9:00 alle 16:59 mentre le consuete fasce orarie di garanzia (dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00) non sono coinvolte-. “Pertanto viaggeranno regolarmente i treni che, da orario, partono prima delle 9:00 dalla stazione di origine del servizio e arrivano alla stazione di destinazione finale entro le 10:00” fanno sapere dall’azienda di trasporti.

Autobus sostitutivi “no-stop” (senza fermate intermedie) saranno istituiti in caso di non effettuazione dei treni limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Stabio. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.