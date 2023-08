Omicidio di Calolzio. Più controlli, tornelli e chiusure notturne in stazione

Il degrado alla stazione all’esame del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura

LECCO – L’elevazione del livello di sicurezza nella stazione ferroviaria e nelle aree adiacenti, del comune di Calolziocorte, ha costituito il tema del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto questa mattina dal Viceprefetto Vicario Marcella Nicoletti.

Nel corso della riunione, è stato analizzato l’andamento della delittuosità in generale nel comune di Calolziocorte, per poi focalizzare l’attenzione sulla sicurezza della stazione ferroviaria, anche alla luce dell’ultimo evento delittuoso – con l’accoltellamento che ha portato alla morte del 23enne Malcolm Mazou Darga – che, per le modalità di svolgimento e per l’orario in cui è stato commesso, ha destato allarme sociale.

“Pur a fronte di dati statistici positivi sull’andamento della delittuosità – si legge nella nota della Prefettura di Lecco – al fine di incrementare l’attività di prevenzione nell’area della stazione, sono stati disposti: l’implementazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, l’incremento dei servizi a bordo dei treni da parte della Polizia Ferroviaria e maggiori controlli sul possesso dei titoli di viaggio sulle banchine”.

Rispetto agli interventi infrastrutturali, Rete Ferroviaria Italiana, a conferma degli impegni già assunti in occasione di precedenti riunioni di Comitato, provvederà a illuminare il parcheggio, a chiudere sia il sottopassaggio ferroviario che la stazione di Calolziocorte in orario notturno. E’ stata, altresì, proposta l’installazione di tornelli, per consentire l’accesso ai soli possessori di biglietto, nelle due stazioni di Lecco e Calolziocorte.

L’incontro si è concluso con l’intesa di continuare a monitorare costantemente la sicurezza dell’area nonché l’efficacia delle azioni programmate e apportarvi, se necessario, gli opportuni correttivi in un contesto di sicurezza partecipata.

Al Comitato hanno partecipato il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il vicesindaco di Lecco Simona Piazza, il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il questore Ottavio Aragona, il vicecomandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Claudio Arneodo, il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza Raffaele Martedì, il coordinatore del Compartimento della Polizia Ferroviaria e della Sottosezione Polfer di Lecco Roberto Pierangelini, i responsabili Security Aziendale di Trenord Fabrizio Di Staso, e di RFI Simone Ainis Buscherini.

