Ore 10.49 – SS36, incidente nel tunnel di Lecco in direzione Sud

LECCO – Incidente lungo la SS36, all’interno del tunnel di Lecco in direzione Sud. L’incidente è avvenuto alle 10.49 circa di oggi, sabato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza e una pattuglia della Polstrada. Nel sinistro è rimasta ferita una donna di 42 anni, soccorso e subito trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo. Inevitabili le lunghe code che si sono formate in direzione Lecco.