LECCO – Incidente lungo la SS36 nel tratto Lecco Centro – Lecco Caleotto in direzione Nord, avvenuto alle 13.35 circa di oggi, sabato. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e la Polizia Stradale. Nel sinistro, dalle prime informazioni giunte in redazione, sarebbero quattro le persone rimaste livemente ferite.

Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.