LECCO – Incidente sulla Statale 36 nel tunnel di via Pergola, a Lecco, poco dopo le 17 di oggi, venerdì. Tre le persone coinvolte, un ragazzo di 18, un ragazzo di 26 e una ragazza di 27 anni, nello scontro frontale tra due auto.

Sul posto due ambulanze, anche se nessun ferito sarebbe in gravi condizioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con incolonnamenti in via Pergola e via Fiandra in direzione dello svincolo. Allertati anche i Vigili del Fuoco.