LECCO – Incidente lungo la SS36, all’uscita del tunnel del Monte Barro, in direzione Nord, avvenuto poco prima delle 19 di questa sera, sabato. Coinvolta nel sinistro una moto. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: automedica, ambulanza della Croce Verde di Bosisio e Polstrada. Ferito un uomo di 55 anni, ricoverato all’ospedale in codice giallo. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Valtellina.