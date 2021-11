LECCO – Incidente sulla SS 36 direzione Sud intorno alle 19.30 di oggi, mercoledì 3 novembre. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica in codice rosso per un’auto che sarebbe finita, in base alle prime informazioni disponibili, contro un ostacolo. L’incidente è avvenuto nella tratta di SS 36 in zona Abbadia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.