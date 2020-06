LECCO – Un tamponamento si è verificato nella prima mattinata di venerdì, intorno alle 8.40, sulla SS36 all’interno della galleria del Monte Barro, in direzione Lecco.

Due le persone soccorse, nessuna avrebbe riportato gravi conseguenze. Insieme ai sanitari sono stati allertati per i soccorsi anche i Vigili del Fuoco. Possibili rallentamenti. Sul posto la Polizia Stradale di Bellano per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.