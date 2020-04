Ospedali di Lecco e Merate, da oggi al lavoro la task-force romena

Il prezioso aiuto degli 11 medici e 3 infermieri

L’accoglienza in città e all’ospedale Manzoni

LECCO – E’ giunta ieri, martedì, a Lecco la delegazione romena inviata dalla Protezione Civile in collaborazione con la Regione Lombardia. Undici rianimatori di terapia intensiva, tre infermiere e un ufficiale di accompagnamento costituiscono la task-force che da oggi lavorerà presso l’Asst di Lecco.

Sei medici opereranno presso l’ospedale Manzoni, cinque al Mandic di Merate. I tre infermieri verranno inseriti nella Stroke Unit a supporto dell’organico visto l’incremento di pazienti con questa patologia registrata in questi giorni. Dopo la prima giornata di affiancamento, da giovedì, verranno inseriti nei turni di lavoro, coordinati dal capo Dipartimento Emergenza Urgenza, Mario Tavola, e da Anna Cazzaniga Direttore delle Professioni Sanitarie. Verranno dotati di dispositivi di protezione già in uso nei due presidi.

“Ringrazio il personale sanitario romeno che con entusiasmo e generosità ha deciso di aiutare la nostra comunità con il suo prezioso lavoro, così utile in questo momento. Ringrazio anche la Protezione Civile e Regione Lombardia che hanno permesso questa missione” ha detto Paolo Favini, direttore generale dell’Asst di Lecco.

Prima di giungere in ospedale, la task-force è stata accolta a Lecco dal Consigliere regionale Mauro Piazza e dal Sottosegretario regionale ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

“Insieme alla dottoressa Maria Grazia Colombo della Direzione strategica dell’Asst di Lecco abbiamo ricevuto gli 11 medici e 4 infermieri. Con la nostra accoglienza abbiamo voluto rappresentare un piccolo segno di ringraziamento a queste persone, che hanno lasciato il loro paese e i loro affetti, per offrire un aiuto concreto alle nostre strutture sanitarie – spiegano i due esponenti lecchesi -. La delegazione alloggerà presso l’hotel Alberi di Lecco, prestando servizio nei due ospedali lecchesi grazie anche all’organizzazione del servizio di trasporto con navetta dedicata da parte di Linee Lecco. Per questo un particolare ringraziamento va fatto all’amministratore unico Mauro Frigerio, al direttore Salvatore Cappello e a Domenico La Rocca”.

“Un grazie, non scontato al personale appena arrivato – prosegue Antonio Rossi – li invito, fin da ora, a tornare qui con le loro famiglie non appena l’emergenza sanitaria sarà terminata, in modo tale da poterci sdebitare per l’encomiabile servizio che sono sicuro presteranno nei nostri ospedali”.

“L’attenzione di Regione Lombardia per il nostro territorio è sempre massima: l’arrivo di questa delegazione ne è la prova concreta e mi auguro venga vista così anche da chi, in questi giorni, ha continuato ad attaccare il sistema di gestione della crisi da parte del presidente Fontana e dell’assessore Gallera, ai quali va il mio personale ringraziamento” conclude Mauro Piazza.