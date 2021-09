Paderno. Rinvenuto il cadavere di una donna sul greto del fiume Adda

La macabra scoperta nei pressi del Santuario della Madonna della Rocchetta

Si tratterebbe della donna scomparsa alcuni giorni fa da Porto d’Adda

PADERNO D’ADDA – E’ stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 settembre, intorno alle ore 18, il corpo senza vita di una donna lungo il fiume Adda. Il cadavere si trovava sul gretto del fiume Adda, in zona impervia, nei pressi del Santuario della Madonna della Rocchetta a Paderno d’Adda.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi per il recupero della salma, sul posto una squadra del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (Saf) del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco con 3 unità e una squadra di 5 volontari del Distaccamento di Merate hanno lavorato fino a mezzanotte circa per il recupero.

Si tratterebbe della donna scomparsa il 10 settembre scorso da Porto d’Adda, si era allontanata per fare una passeggiata e non aveva fatto più ritorno. Nella prossime ore verrà effettuato il riconoscimento della salma per avere la conferma dell’identità della donna.