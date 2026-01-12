Lecco. Palazzina della Piccola, la sentenza del TAR Lombardia

Respinto il ricorso presentato dall’architetto Michele Spreafico

LECCO – Sabato scorso, 10 gennaio, il TAR Lombardia Milano ha respinto il ricorso presentato dall’architetto Michele Spreafico, progettista della palazzina, contro il Comune di Lecco per l’annullamento di una serie di atti relativi all’edificio de La Piccola e ha accolto integralmente la difesa dell’Ente, rilevando nel ricorso presentato improcedibilità, inammissibilità e infondatezza e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese legali.

Quanto all’infondatezza del ricorso, il Collegio ha ritenuto di affermare la legittimità del procedimento sanzionatorio avviato dall’Amministrazione “in ragione della mancata conformità urbanistica dell’edificio, oltre che della mancanza della validazione del progetto, presupposto necessario perché un’opera pubblica possa essere assentita con la deliberazione del Consiglio o della Giunta, senza necessità di permesso di costruire”.

QUI LA SENTENZA