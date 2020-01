Parcheggi abusivi all’ospedale, auto sulla rampa del pronto soccorso

Nuova segnalazione per auto in divieto di sosta all’ospedale

Parcheggi abusivi sulla rampa di accesso al Pronto Soccorso

LECCO – Non c’è pace per la situazione dei parcheggi al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco. Si susseguono le segnalazioni di auto lasciate in divieto di sosta e, nelle scorse ore, un lettore ci ha scritto poche righe, con tanto di fotografia, per denunciare nuovi disagi.

“Segnalo per l’ennesima volta i parcheggi abusivi all’ospedale di Lecco”. La foto ritrae due auto tranquillamente parcheggiate sulla rampa di accesso al pronto soccorso proprio sotto un cartello di divieto di fermata. Una situazione di potenziale pericolo perché, come sottolinea il lettore, “quelle auto intralciano l’ingresso dei mezzi di soccorso!”